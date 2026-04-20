Manisa'da Konya fırtınası

Manisa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 2. Etap Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarında pedal çeviren Konya GSİM Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle şampiyonada fırtına gibi esti. Manisa, 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde bisiklet dünyasının kalbinin attığı prestijli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Şampiyonası 2. Etap Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarında, Konya GSİM Spor Kulübü’nü temsil eden milli sporcular zorlu parkurlarda rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.

Doğanın zorlu koşullarında yüksek tempo ve dayanıklılık sergileyen Konya temsilcileri, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Yarışların en dikkat çeken anları, Konya GSİM Spor Kulübü sporcularının bitiş çizgisine ulaştığı dakikalar oldu. Başarılı sporcu Eylül Şenal, parkuru rakiplerinin önünde tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride ter döken bir diğer Konyalı sporcu Zeynep Nur Harmancı ise yarışı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyayı boynuna taktı. Bu sonuçlarla Konya GSİM, uluslararası düzeydeki bu önemli organizasyonu iki büyük dereceye önemli bir başarıya imza attı ve büyük bir gurur yaşattı.