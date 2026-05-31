Konya'da 'Hayat 112 Acil' sürücülere tanıtıldı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dönüşü yoğunluğun arttığı otogar ve şehirlerarası güzergahlarda sürücülere Hayat 112 Acil uygulamasını tanıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, acil durumlarda vatandaşların hızlı ve etkin destek almasını sağlıyor.

Ekipler, sürücülere uygulamanın tek tuşla ihbar ve konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modu, kadın destek uygulaması, uyuma entegrasyonu, trafik kazası bildirimi ve acil toplanma alanlarını gösterme gibi özelliklerini anlattı. Ayrıca uygulamadaki yardım çağrısı ve afet sonrası alarm butonu gibi önemli fonksiyonlar da detaylı olarak paylaşıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Konyaspor ne zaman topbaşı yapacak?
Konya'daki bu medrese görenleri renkleriyle büyülüyor
Konya'da Beyşehir'in saklı cenneti
Tatil sonrası sendromuna karşı Konya'da uzmanından tavsiye
Konya'da keşfedilen 4 yeni tür literatüre geçti
Konya'da özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor
