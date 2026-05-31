Konya'da 'Hayat 112 Acil' sürücülere tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, acil durumlarda vatandaşların hızlı ve etkin destek almasını sağlıyor.

Ekipler, sürücülere uygulamanın tek tuşla ihbar ve konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modu, kadın destek uygulaması, uyuma entegrasyonu, trafik kazası bildirimi ve acil toplanma alanlarını gösterme gibi özelliklerini anlattı. Ayrıca uygulamadaki yardım çağrısı ve afet sonrası alarm butonu gibi önemli fonksiyonlar da detaylı olarak paylaşıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.