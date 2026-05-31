Konya'nın vazgeçilmezi 'bisiklet'

Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olup, belediyeler bu yeşil ulaşım aracını teşvik ederek altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Konya, geçmişten günümüze bisiklet şehri kimliğini koruyarak, Larende Caddesi gibi noktalarla bisiklet kültürünün yoğun yaşandığı bir merkezdir.

Bisiklet kullanımı, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olarak son yıllarda başta Konya olmak üzere birçok gelişmiş şehirde artış gösteriyor.

Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olarak aracı olarak bilinen bisiklet kentlerin gelişmişlik düzeyini göstermekle birlikte karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak anlamında önem taşıyor.

Son yıllarda toplu taşımaya olan ilginin azalması trafik ve park sorunları insanları ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya yöneltti. Konya’da bisiklet kullanımı noktasında geçmişten bu gününe bisiklet şehri olarak bisiklet kullanımının yoğun olduğu şehirlerin başında geliyor.

Konya’da bisiklet gerek ulaşım gerekse gündelik hayatta sportif aktivite olarak yoğun olarak kullanılmasında Konya’da yerleşik hale gelen bisiklet kültürünün etkisi kaçınılmaz. Konya’da bisiklet satıcı ve tamircilerinin yoğun olarak bulunduğu Larende Caddesi Hacıveyiszade Cami civarı Konya’da bisiklet piyasasının kalbinin attığı yer olarak biliniyor.

Konya’da bisiklet kullanımı gerek ailelerin teşviki gerekse Konya Büyükşehir Belediyesi ve Merkez ve Belde ilçe belediyelerinin destekleriyle arttırılmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN BİSİKLET AĞI KONYA’DA

Geleceğin yeşil ulaşım araçları olarak tabir edilen bisiklet karbon salınımını azaltması ve trafik sorunlarını ortadan kaldırması anlamında geleceğin ulaşım aracı olarak bilinirken Konya’da bisiklet kullanımını özendirmek ve bisiklet kullanıcılarının araç trafiğinde trafik kazalarına karışmalarını engellemek için Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağları yapılmaya devam ediyor.

Konya bisiklet şehri olma anlamında Türkiye’ye örnek olurken Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları ve bisiklet kullanımının özendirilmesi için alt yapı çalışmalarına her geçen gün devam ediyor.

Konya çevre dostu yeşil ulaşımı özendirme ve kent trafiğini rahatlatma noktasında master planlarını hazırlamış ender Büyükşehirlerin başında geliyor.

Konya gerek günümüzde gerekse geçmiş dönemlerde bisiklet ulaşımına büyük önem vererek her dönem ulaşım master planlarını kentin gereksinimleri doğrultusunda yenileyerek çağın gereklerine uygun hale getiriyor.