Konya'da hacı adaylarına hac semineri düzenlendi

Konya Beyşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Müftülük Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla yapıldı. Seminerde, hac yolculuğuna maddi ve manevi hazırlık, hac ve umre ibadetlerinin usul ve esasları, ziyaret yerleri ve temel sağlık bilgileri gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca hac ibadetinin manevi boyutu üzerinde durularak katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Program kapsamında ibadetlerin uygulamalı anlatımı da gerçekleştirildi.