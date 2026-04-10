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Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Nisan Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 10 Nisan Cuma günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Nisan Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. KADİR KIZIL
    PİRİ HASAN MEZARLIĞI
     
  2. MÜŞERREF SEYREK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  3. MURAT CANKALELİ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  4. EMİNE HATİPOĞLU
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  5. ŞERİFE BÜYÜKTAŞKAPU
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  6. MUZAFFER MIHOĞLU
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  7. GÜLNİHAL KARADAVARCI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. FATMA CABADAK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. NEZİRE YILMAZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. BEKİR İNANÇ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  11. EMİNE HARMANKAYA
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  12. ABDULLAH BAHARŞEN
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
     
  13. MERYEM KAÇAR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  14. HASAN HÜSEYİN GÖKÇE
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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