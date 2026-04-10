Konya'da bugün kimler vefat etti? 10 Nisan Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 10 Nisan Cuma günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- KADİR KIZIL
PİRİ HASAN MEZARLIĞI
- MÜŞERREF SEYREK
MUSALLA MEZARLIĞI
- MURAT CANKALELİ
MUSALLA MEZARLIĞI
- EMİNE HATİPOĞLU
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ŞERİFE BÜYÜKTAŞKAPU
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MUZAFFER MIHOĞLU
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- GÜLNİHAL KARADAVARCI
YAZIR MEZARLIĞI
- FATMA CABADAK
YAZIR MEZARLIĞI
- NEZİRE YILMAZ
YAZIR MEZARLIĞI
- BEKİR İNANÇ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- EMİNE HARMANKAYA
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ABDULLAH BAHARŞEN
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
- MERYEM KAÇAR
MUSALLA MEZARLIĞI
- HASAN HÜSEYİN GÖKÇE
HACIFETTAH MEZARLIĞI