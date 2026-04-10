Konya'da münazara heyecanı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri, gençlerin düşünme, ifade etme ve tartışma becerilerini geliştirme amacıyla düzenlediği '5. Geleneksel Münazara Yarışması'nda heyecan başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra düşünce dünyalarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında düzenlenecek yarışma ile gençlerin eleştirel düşünme, etkili iletişim, ikna kabiliyeti ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken; aynı zamanda güncel ve evrensel konular üzerine araştırma yapmaları ve farklı bakış açılarını değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Konya'da göz nuru eserler görücüye çıktı
Konya'da göz nuru eserler görücüye çıktı

Yarışmaya LİMA bünyesindeki tüm kurumlardan öğrenciler takım halinde katılım sağlayacak. Her takım dört asil ve bir yedek öğrenciden oluşurken, yarışmalar kız ve erkek kategorileri olmak üzere iki ayrı kolda gerçekleştirilecek.

Beş aşamadan oluşacak yarışma süreci; 6 Nisan Pazartesi itibariyle kurum içi eleme turlarıyla başladı. Ardından çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakaları 18 Nisan’da, yarı final 25 Nisan’da, final ise 2 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Yarışma sürecinde öğrenciler, belirlenen kurallar çerçevesinde fikirlerini savunarak münazara deneyimi yaşayacak; jüri ve moderatör eşliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarda kendilerini ifade etme imkanı bulacak.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara tablet ve akıllı saat gibi teknolojik ödüller verilecek.

Konya, dünyanın en akıllı 21 şehri arasında!
Konya, dünyanın en akıllı 21 şehri arasında!
Konya Tarım Fuarı mutlu ediyor
Konya Tarım Fuarı mutlu ediyor
Süper Lig'de heyecan tam gaz! Konyaspor'un konuğu Karagümrük
Süper Lig’de heyecan tam gaz! Konyaspor’un konuğu Karagümrük
Konya'ya can suyu olacak seferberlik
Konya'ya can suyu olacak seferberlik
Konyaspor sol bekini buldu!
Konyaspor sol bekini buldu!
Konya mutfağı yarıştı
Konya mutfağı yarıştı
Konya'da anlamlı etkinlik gerçekleştirildi
Konya'da anlamlı etkinlik gerçekleştirildi