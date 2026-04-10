Konya'da münazara heyecanı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra düşünce dünyalarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında düzenlenecek yarışma ile gençlerin eleştirel düşünme, etkili iletişim, ikna kabiliyeti ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken; aynı zamanda güncel ve evrensel konular üzerine araştırma yapmaları ve farklı bakış açılarını değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Yarışmaya LİMA bünyesindeki tüm kurumlardan öğrenciler takım halinde katılım sağlayacak. Her takım dört asil ve bir yedek öğrenciden oluşurken, yarışmalar kız ve erkek kategorileri olmak üzere iki ayrı kolda gerçekleştirilecek.

Beş aşamadan oluşacak yarışma süreci; 6 Nisan Pazartesi itibariyle kurum içi eleme turlarıyla başladı. Ardından çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakaları 18 Nisan’da, yarı final 25 Nisan’da, final ise 2 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Yarışma sürecinde öğrenciler, belirlenen kurallar çerçevesinde fikirlerini savunarak münazara deneyimi yaşayacak; jüri ve moderatör eşliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarda kendilerini ifade etme imkanı bulacak.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara tablet ve akıllı saat gibi teknolojik ödüller verilecek.