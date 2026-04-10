Konya'da göz nuru eserler görücüye çıktı
Hüyük ilçesinde kursiyerlerin emekle hazırladıkları eserler Konyalıların beğenisine sunuldu.
Hüyük İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından kurulan Hüyük Aile Destek Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerler, ortaya koydukları eserleri sergileme imkanı buldu.
Eğitim süreci boyunca farklı branşlarda emekle hazırlanan ürünler sergilendi. İlgi gören serginin açılışı, Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer'in katılımıyla gerçekleşti.
Program kursiyerlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyel sona erdi.