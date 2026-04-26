Konya'da gençleri bekleyen büyük buluşma

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında Konya ve Erzurum'da gençlerle bir araya gelecek.

TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gençlerle bir araya gelerek personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerini tanıtacak.
  • Fuarlar, 27 Nisan'da Konya Selçuk Üniversitesi'nde, 29-30 Nisan'da ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek.
  • Konya'daki fuara özel olarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi de katılım sağlayarak gençlerle buluşacak.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde Konya ve Erzurum'da gençlerle bir araya gelinerek, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin anlatılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 27 Nisan'da Konya Selçuk Üniversitesi , 29-30 Nisan'da ise Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde fuar düzenleneceği bilgisi verildi.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin de Konya'daki fuarda gençlerle bir araya geleceği ifade edildi.

 

