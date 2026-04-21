Konya'da ekipler okul çevresinde kuş uçurtmuyor
Son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konya'da denetimler artırıldı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ekipleri harekete geçirdi.
Konya’da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların çevresinde denetimler artırıldı.
Alınan tedbirler çerçevesinde, öğrencilerin giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere gün boyunca sürdürülen uygulamalarda, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller sıklaştırıldı.
Yetkililer, uygulamanın önleyici güvenlik anlayışıyla hayata geçirildiğini vurgularken, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.