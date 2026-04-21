Galatasaray ile Gençlerbirliği bu kez kupada karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Bu sezonki 3. randevu

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

RAMS Park'taki son 13 maçta yenilmedi

Galatasaray, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

Türkiye Kupası'nda 10 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

Gençlerbirliği'ne karşı son 5 maçta galip

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol yedi.

Başkent temsilcisi B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirdi

B Grubu'nu 3 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşti. Süper Lig'in 30. haftasında iki takım 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.