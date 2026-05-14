Konya'da duygulandıran kare: Akülü araçla yeniden hayata bağlandı

Seydişehir’de yaşayan ve sağlık sorunları yüzünden yürüyemeyen Hatice Öztürk, Ümit Çocukları Derneği tarafından hediye edilen akülü araçla yeniden hayata bağlandı.

Geçirdiği ameliyatın ardından yürüyemez hale gelen Hatice Öztürk’ün, geçen süreçte birçok ameliyat ve tedavi gördüğü ancak uygulanan yöntemlerden sonuç alınamadığı öğrenildi. Çocuklarının Seydişehir dışında yaşadığı belirtilirken, Öztürk’ün yaşamını emekli eşiyle birlikte sürdürdüğü ifade edildi.

Uzun süredir dışarı çıkamamanın kendisini çok zorladığını belirten Hatice Öztürk, kendisine hediye edilen akülü araç sayesinde artık rahatlıkla dışarı çıkabileceğini ve büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Münevver Yalçınkaya, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Hatice teyzemizin mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Onun yeniden sosyal hayata katılmasına vesile olmak bizim için büyük bir anlam taşıyor” dedi. Dernek yetkilileri, dayanışma ve destek çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

