  Bektaş: Konya Ovasına Apa Barajından acilen su verilmelidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili TBMM'deki konuşmasında Çumra Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na, toprak kanallarda oluşan düden ve obruklar nedeniyle su verilmeyişi nedeniyle çiftçilerin sulamada sorun yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş Çumralı çiftçilerin su sorununu gündeme taşıdı. Bektaş, “Yetkililerin vakit kaybetmeden gerekli çalışmaları başlatması, verilen sözlerin tutulması ve Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su transferi yapılan kanalların çağa uygun şekilde kapalı beton kanallarla yapılması elzemdir”dedi. 

Barış Bektaş konuşmasının devamında iktidarın söz vermesine rağmen hala su transferi sorununu çözmediğini hatırlatarak, “Konya Ovası'nda çiftçilerimiz yine bir su kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. Çumra Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na, toprak kanallarda oluşan düden ve obruklar nedeniyle su verilemiyor. 2022 yılında da benzer bir sorun yaşanmasıyla birlikte çiftçilerimiz eylem yaparak yetkililerin dikkatini çekmişti.

O tarihte sulama suyunun transferi için beton kanallar inşa edileceğine dair söz verilmişti. Dört yıl geçmesine rağmen beton kanallar inşa edilmedi. Gelinen noktada su verilmekte ancak çiftçiye ulaşmadan toprak kanallarda oluşan düdenlerde kaybolmaktadır. Yetkililerin vakit kaybetmeden gerekli çalışmaları başlatması, verilen sözlerin tutulması ve Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su transferi yapılan kanalların çağa uygun şekilde kapalı beton kanallarla yapılması elzemdir. Umarız iktidar gerekenleri biran önce yapar. Çiftçilerimiz sulamada bir daha bu sorunu yaşamaz.”açıklamasında bulundu. 

 

 

