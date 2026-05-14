Konya'da gıda güvenliğinden taviz verilmiyor

Konya İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlükleri il genelinde gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri ilçede gıda işletmelerinin mevzuata uygunluğunu denetledi.

Denetimler hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Beyşehir İlçe müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince gıda işletmeleri hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu bakımından denetlenmiş, ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alınmıştır. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve işletmeler arası haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir.

İlçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşullarının kontrolü, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrolleri yapılmıştır. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler.”

