Konya'da curling heyecanı yaşandı

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında curling heyecanı yaşandı.

Anadolu Ajansı
  • Konya’da Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen koruma altındaki çocuklar, **curling turnuvası** ile sportif becerilerini sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğinde koruma ve bakım altındaki 50 çocuk curling heyecanına ortak oldu.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sportif becerilerini geliştirmesi hedeflendi.

Çocukların sportif becerilerini sergilediği organizasyon, 25-26 Nisan tarihlerinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Konya'da düzenlenen koruma altındaki çocuklar curling turnuvası kapsamında 50 çocuk, 25-26 Nisan tarihlerinde kıyasıya mücadele etti.

Tören bitiminde  müsabaka birincileri ile  il müdürleri arasında dostluk maçı yapıldı.

Konya'da rekor ilgi: Başkan Altay herkese teşekkür etti
Konya'da rekor ilgi: Başkan Altay herkese teşekkür etti
Kapanış Konya'da! Rakip: Trabzon Hedef: 3 puan
Kapanış Konya’da! Rakip: Trabzon Hedef: 3 puan
Konya'da alevler yükseldi: 6 kişilik aile evsiz kaldı
Konya’da alevler yükseldi: 6 kişilik aile evsiz kaldı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 27 Nisan Pazartesi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 27 Nisan Pazartesi
Konya'da tarlasında yaralı buldu
Konya'da tarlasında yaralı buldu
Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı
Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı