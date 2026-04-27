Konya'da curling heyecanı yaşandı

Konya’da Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen koruma altındaki çocuklar, **curling turnuvası** ile sportif becerilerini sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğinde koruma ve bakım altındaki 50 çocuk curling heyecanına ortak oldu.

Çocukların sportif becerilerini sergilediği organizasyon, 25-26 Nisan tarihlerinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Tören bitiminde müsabaka birincileri ile il müdürleri arasında dostluk maçı yapıldı.