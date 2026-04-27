Başkan Serdemir'den birlik vurgusu

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Kızıler'i ağırladı.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Kızıler’i makamında ağırladı. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Sertdemir şu açıklamada bulundu; “Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Kızıler makamımızda bizleri ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmemizde hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini güçlendirecek çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli hemşehrimize nazik ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.” 
 

