  • Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı

Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Otobüs tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı.

DHA
Haberin Özeti

  • Konya'da 05.30 sıralarında yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü Bereket Bolat (42) olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazada otobüste bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
  • Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda otobüs, çarpma sonrası aydınlatma direği ve istinat duvarına çarparak durdu.

Feci kazada otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde yaşamını yitirirken, itfaiye ekipleri araçta sıkışanlara müdahale etti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 

Bereket Bolat yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki ağaçlara ve üniversiteye ait istinat duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu.

 İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

