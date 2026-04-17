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Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Nisan Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Nisan Cuma günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Nisan Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. HASAN KOZANLI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  2. ABDURAHMAN BULUT
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  3. İSKENDER KALELİ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  4. SÜLEYMAN BAYBAĞAN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  5. HAVVA SUCU
    GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
     
  6. NERİMAN DURSUN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  7. HATİCE YILDIRIM
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. ALİ CEYLAN
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  9. MEHMET AYDINLI
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. MEHMET SUSAM
    ELMACI MEZARLIĞI
     
  11. BEBEK KAKTİMUR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. MUZAFFER ERKEK
    YEDİLER MEZARLIĞI
     
  13. EMİNE ŞAVK
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  14. HADICE MARDINI
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  15. FAZLI KOYUNCU
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  16. HALİL UZUN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  17. MÜNEVVER UÇAR
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  18. SAFİYE ELMAHMUD
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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