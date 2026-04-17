Konya'da bugün kimler vefat etti? 17 Nisan Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 17 Nisan Cuma günü 18 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- HASAN KOZANLI
YAZIR MEZARLIĞI
- ABDURAHMAN BULUT
ELMACI MEZARLIĞI
- İSKENDER KALELİ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- SÜLEYMAN BAYBAĞAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HAVVA SUCU
GÖDENE (Köy İçi) YUKARI MEZARLIĞI 1
- NERİMAN DURSUN
YAZIR MEZARLIĞI
- HATİCE YILDIRIM
YAZIR MEZARLIĞI
- ALİ CEYLAN
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- MEHMET AYDINLI
YAZIR MEZARLIĞI
- MEHMET SUSAM
ELMACI MEZARLIĞI
- BEBEK KAKTİMUR
YAZIR MEZARLIĞI
- MUZAFFER ERKEK
YEDİLER MEZARLIĞI
- EMİNE ŞAVK
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HADICE MARDINI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- FAZLI KOYUNCU
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HALİL UZUN
YAZIR MEZARLIĞI
- MÜNEVVER UÇAR
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- SAFİYE ELMAHMUD
İŞGALAMAN MEZARLIĞI