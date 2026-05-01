Konya'da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 1 Mayıs Cuma günü 20 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- BEBEK KILIÇ
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- DURAN KORKMAZ
YAZIR MEZARLIĞI
- UMUT EMRE BAŞER
YAZIR MEZARLIĞI
- YUSUF GÖKTEPE
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- FATMA AKTAŞ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- AHMET KÜÇÜK
MUSALLA MEZARLIĞI
- EMRE GÖZÜAÇIK
YAZIR MEZARLIĞI
- KAMİL KARAGÖZ
YAZIR MEZARLIĞI
- HAKKI ZENGİN
YAZIR MEZARLIĞI
- NERİMAN CANBİLEN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MÜŞERREF TİRYAKİ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- BEBEK ABDÜLHAMİD EL İSA
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
- ZEKİ AKTAŞ
SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
- MEHMET ALİ ULUSOY
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HACER AKKAYA
HARMANCIK MEZARLIĞI
- İZZET KARATAŞ
YAZIR MEZARLIĞI
- HASAN ÖZAK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ASUDE ZEYTİNCİ
KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
- SADE EL-HAMID
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
- MEHMET ÇAY
MUSALLA MEZARLIĞI