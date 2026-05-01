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Konya'da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 1 Mayıs Cuma günü 20 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. BEBEK KILIÇ
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  2. DURAN KORKMAZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  3. UMUT EMRE BAŞER
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. YUSUF GÖKTEPE
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  5. FATMA AKTAŞ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  6. AHMET KÜÇÜK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  7. EMRE GÖZÜAÇIK
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  8. KAMİL KARAGÖZ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  9. HAKKI ZENGİN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. NERİMAN CANBİLEN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  11. MÜŞERREF TİRYAKİ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  12. BEBEK ABDÜLHAMİD EL İSA
    İŞGALAMAN MEZARLIĞI
     
  13. ZEKİ AKTAŞ
    SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
     
  14. MEHMET ALİ ULUSOY
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  15. HACER AKKAYA
    HARMANCIK MEZARLIĞI
     
  16. İZZET KARATAŞ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  17. HASAN ÖZAK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  18. ASUDE ZEYTİNCİ
    KOZAĞAÇ MEZARLIĞI
     
  19. SADE EL-HAMID
    HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
     
  20. MEHMET ÇAY
    MUSALLA MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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