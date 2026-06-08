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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Haziran Pazartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 8 Haziran Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 8 Haziran Pazartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;
 

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    BERKER ECZANESİ       
            FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39B SELÇUKLU
(ÖZEL BELEDİYE SAĞLIK HASTANESİ ÇAPRAZ KARŞISI)
352 75 88


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    CENNET ECZANESİ       
            HACIKAYMAK MH. HAZARİFENAHMET CD. NO:18B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0505 575 37 15


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    ZEYNEP ECZANESİ       
            ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:185C MERAM
(MERAM AKADEMİ HASTANESİ YANI)
323 23 21


4. BÖLGE (MERAM)    VARLIK ECZANESİ       
            ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK 38A MERAM
(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKIŞI ÇAPRAZI)
323 67 67


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    HAYAT ECZANESİ       
            FERİTPAŞA MH. TELGIRAFCI HAMDİ BEY CAD. YENİCE SİT. A BLOK NO:5D SELÇUKLU
(EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI,HAVZAN ETLİEKMEK KARŞISI)
238 77 48


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    PAZAR ECZANESİ       
            SAHİBİATA MAHALLESİ SAHİBİATA CADDESİ KAYALAR APT. NO:202D MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-BALIK HALİ KARŞISI)
352 60 08


7. BÖLGE (KARATAY)    NEHİR ECZANESİ       
            İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ NO:5F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI(KADIN HASTALIKLARI VE KVC POLİKLİNİK KARŞISI)324 07 78)
324 07 77


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    PETEK ECZANESİ       
            ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124A SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI,48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
247 47 57


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    YUNUS EMRE ECZANESİ       
            DUMLUPINAR MAHALLESİ UYGARLIK SOKAK NO:4C-D SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YANI, KAPALI DUMLUPINAR PAZARI CİVARI)
410 54 64


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    AKASYA ECZANESİ       
            YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU
(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)
265 35 75


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    OĞLAKÇI ECZANESİ       
            BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ NO:4J SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM GENÇLİK MERKEZİ YANI)
233 15 08

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    HANDE UYARARSLAN ECZANESİ       
            YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI)
302 88 98

Ümmü Gülsüm Dündar

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