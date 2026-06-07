Konya Türkiye birincisi oldu

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 810 öğrencinin yarıştığı "8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Konya'da sona erdi. Kars ve Rize’de elde ettiği şampiyonlukların ardından bu yıl kendi evinde de büyük bir başarıya imza atan Konya Akıl ve Zekâ Oyunları Takımı, turnuvada topladığı 50,5 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Böylece Konya Takımı, üst üste 3. kez Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir gurur yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen turnuvanın finali, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Müsabakalarda abluka, pentagon, motif, equilibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokul seviyesinde 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 810 öğrenciden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Takım olarak Konya birinci, Rize ikinci, Denizli üçüncü, Ankara ise dördüncü oldu.

Turnuvada Konya Takımı adına yarışan öğrencilerin dereceleri şu şekilde gerçekleşti:

Ortaokul Küre kategorisinde Karapınar’dan Nedim Tunalp, 7 puanla Türkiye birincisi olarak şampiyon oldu.

Ortaokul Kulami kategorisinde Karatay’dan Ahmet Selim Demirel, 6 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Ortaokul Pentago kategorisinde Meram’dan Miraç Çoban, 5 puanla Türkiye altıncısı oldu.

Ortaokul Abluka kategorisinde Meram’dan Recep Yasir Çelik, 5 puanla Türkiye yedincisi oldu.

İlkokul Küre kategorisinde Karapınar’dan Abdullah Aydoğdu, 4 puanla Türkiye on dokuzuncusu oldu.

İlkokul Abluka kategorisinde Karatay’dan Hiranur Keleş, 4 puanla Türkiye on dokuzuncusu oldu.

