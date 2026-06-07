Konya Büyükşehir'in gururu Denizhan

Sarı-siyahlı kulübün güreşçisi Denizhan Ogun, U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda altın madalyayı boynuna taktı

Konya Büyükşehir'in gururu Denizhan
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli güreşçisi Denizhan Ogun, Romanya’da yapılan U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden sporcumuz Denizhan Ogun, grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımımız adına mindere çıkan başarılı sporcumuz, sergilediği üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak hem ülkemizin hem de kulübümüzün gururu oldu. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Konya Büyükşehir'in seçmelerine yoğun ilgi
Bu Habere de Bak
Konya Büyükşehir’in seçmelerine yoğun ilgi
Hüseyin Turgut

Bakmadan Geçme

Sürdürülebilirlik içi nitelikli iş gücü şart
Sürdürülebilirlik içi nitelikli iş gücü şart
'Homonad Yolu Ekibi' Ahırlı'da tarihin izini sürdü
‘Homonad Yolu Ekibi’ Ahırlı'da tarihin izini sürdü
Karatay caddelerinde altyapı çalışmaları sürüyor
Karatay caddelerinde altyapı çalışmaları sürüyor
Başkan Altay, ilçelerde vatandaşın nabzını tuttu
Başkan Altay, ilçelerde vatandaşın nabzını tuttu
Konya'da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!
Konya’da 900 kilogramlık sentetik tehlike engellendi!
Konya'nın saklı cenneti eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Konya'nın saklı cenneti eşsiz manzarasıyla büyülüyor