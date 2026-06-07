Konya Büyükşehir'in gururu Denizhan

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli güreşçisi Denizhan Ogun, Romanya’da yapılan U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden sporcumuz Denizhan Ogun, grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımımız adına mindere çıkan başarılı sporcumuz, sergilediği üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak hem ülkemizin hem de kulübümüzün gururu oldu. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.