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Konya Büyükşehir'in seçmelerine yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyespor tarafından basketbol branşında geleceğin yıldız sporcularını keşfetmek amacıyla düzenlenen altyapı seçmeleri yoğun katılımla yapıldı

Konya Büyükşehir'in seçmelerine yoğun ilgi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya Büyükşehir Belediyespor tarafından basketbol branşında geleceğin yıldız sporcularını keşfetmek amacıyla düzenlenen altyapı seçmeleri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konya ve farklı şehirlerden seçmelere katılan yüzlerce genç sporcu adayı, sarı-siyahlı formayı giyebilmek için yeteneklerini sergiledi. Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Konya Büyükşehir Belediyespor, altyapıya yaptığı yatırımlarla geleceğin sporcularını yetiştirmeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir'in seçmelerine yoğun ilgi

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Bu kapsamda yoğun katılımla gerçekleştirilen altyapı seçmelerine Konya’nın yanı sıra farklı şehirlerden çok sayıda basketbolcu adayı katıldı.  Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda iki gün süren organizasyonda 9-16 yaş aralığındaki genç basketbolcular, Konya Büyükşehir Belediyespor altyapısına katılabilmek amacıyla parkede ter döktü. Büyükşehir Belediyespor Basketbol Altyapı Antrenörleri tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan istasyonlarda sporcuların koordinasyon, dayanıklılık, sürat ve temel basketbol becerileri değerlendirildi. Top hakimiyeti, pas, şut ve oyun içi karar verme gibi teknik özelliklerin de gözlemlendiği organizasyonda adaylar, antrenörler eşliğinde çeşitli uygulamalara katıldı.

Konya Büyükşehir'in seçmelerine yoğun ilgi

Sporcuların fiziksel yeterliliklerinin yanı sıra oyun bilgisi, mücadele gücü ve gelişim potansiyellerinin de dikkate alındığı seçmelerde genç sporcular, sarı-siyahlı formayı giyebilmek için büyük heyecan yaşadı. Seçmeler sonunda başarılı bulunan sporcular, Konya Büyükşehir Belediyespor altyapısında eğitim alma hakkı kazanarak kulübün gelişim programına dahil edilecek. Seçmelere aileleriyle birlikte katılan genç basketbolcu adayları ise spor yapmayı ve basketbol oynamayı çok sevdiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımına seçilmenin kendilerini çok mutlu edeceğini söyledi. 

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