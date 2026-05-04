Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 4 Mayıs Pazartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.4 Mayıs Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BİRLİK ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:2A SELÇUKLU
(HACİVEYİSZADE CAMİİ KARŞISI)
0332 238 52 97
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
TUĞÇE BELVİRANLI ECZANESİ
HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZERİFEN AHMET SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(64 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 236 44 22
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
GÜLŞEN ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 123A SELÇUKLU
(ŞEKERTEKKE HOCACİHAN DOLMUŞ SON DURAĞI YANI)
0332 322 20 20
4. BÖLGE (MERAM)
PARK ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ HAVZAN CADDESİ NO:41A MERAM
(YENİYOL KONAKLARI ARKASI)
0332 320 01 20
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
ALTINEKİN ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:103E KARATAY
(HÜKÜMET MEYDANI CİVARI, KONALTAŞ İŞHANI ALTI, FATİH ÇARŞISI YANI)
0332 352 06 46
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ELİF ATEŞ ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1A KARATAY
(KARATAY BELEDİYESİ ARKASI, NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 351 82 28
7. BÖLGE (KARATAY)
NANE LİMON ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:5G KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
0332 312 97 99
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZCAN ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124C SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 50 90
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BUHARA ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ ABDÜLHAMİT CADDESİ NO:3A SELÇUKLU
(56 NOLU ASM YANI 0555 049 48 33)
0332 249 48 33
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
YILMAZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ŞEHİT ERKAN ÖZBALCI SOKAK NO:18D SELÇUKLU
(28 NOLU SAĞLIK OCAĞI ARKASI, TÜRMAK LİSESİ ARKASI)
0332 265 42 30
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜLYİĞİT ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:12D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 261 21 93
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
MERCAN ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ İPEKYOLU APARTMANI B BLOK NO:111D MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI A101 MARKET YANI)
0332 322 40 74