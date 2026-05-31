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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 31 Mayıs Pazar günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 31 Mayıs Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 31 Mayıs Pazar günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;
 

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ŞİFA ECZANESİ    
            NİŞANTAŞ MAHALLESİ DR. MEHMET HULUSİ BAYBAL CADDESİ ARAS SİTESİ A BLOK NO:20A SELÇUKLU
(MAKRO (ESKİ AFRA) MARKET VE 4. NOTER YANI, SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI ARKASI)
0506 383 42 42


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

NUREFŞAN ECZANESİ    
            ŞEKER MAHALLESİ FAHRİ KULU CADDESİ NO:7B SELÇUKLU
(KİBRİT CAMİİ KARŞI CADDESİ (ŞEKER TEKKE TARAFI))
0542 139 52 61


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

TÜTÜNCÜ ECZANESİ    
            ALAVARDI MH. BEYŞEHİR CD. NO:179L MERAM
(BEYŞEHİR CD. AKADEMİ MERAM HASTANESİ YANI)
260 00 30


4. BÖLGE (MERAM)    

İZİ ECZANESİ    
            ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)
324 33 39


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

YENİ ŞİFA ECZANESİ    
            ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:9C KARATAY
(İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBE KARŞISI, ALADDİN TEPESİ YANI)
0532 425 20 28


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

AKADEMİK ECZANESİ    
            PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)
350 70 77


7. BÖLGE (KARATAY)    

ZEYNEB VATANSEV ECZANESİ    
            İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. D BLOK NO:5E KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI)
302 26 66


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BOZAL KARAMAN ECZANESİ    
            FATİH MAHALLESİ NEFİS SOKAK NO:7 SELÇUKLU
(KARATAY SANAYİ SİTESİ BANKALAR YANI, İŞ BANKASI ARKASI)
353 77 55


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ŞİMŞİR ECZANESİ    
            MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57A SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI FORUM CENTER AVM KÖŞESİ)
0541 510 35 94


10. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 GECE ECZANESİ    
            YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27M SELÇUKLU
(OTOGAR ARKASI, 28 NOLU ASM KARŞISI, İKONİA İŞ MERKEZİ)
503 20 10


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MELİKE ECZANESİ   
            KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK NO:7J SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 22 12


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    GÜLİSTAN    
            ULUIRMAK MAHALLESİ MARAŞ CADDESİ NO:35A MERAM
(35 NOLU FAHRÜNNİSA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
352 23 22

Ümmü Gülsüm Dündar

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