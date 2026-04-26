Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 26 Nisan Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 26 Nisan Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BELVİRANLI ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:39A SELÇUKLU
(ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI, NUMUNE HASTANESİ CİVARI)
353 45 02
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
MARTI ECZANESİ
ŞEKER MAHALLESİ HOCACİHAN TEKKE CADDESİ NO:54G SELÇUKLU
(ŞEKER TEKKE CADDESİ ÜZERİ ŞOK MARKET YANI)
312 36 18
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AYDOĞMUŞ ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİR ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1G SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI, ACİL ÇIKIŞ YAKINI)
502 78 70
4. BÖLGE (MERAM)
GALİP ECZANESİ
HAVZAN MAHALLESİ YENİ SANTRAL ELEKTRİK CADDESİ NO:33A MERAM
(HAVZAN PETROL YANI)
321 02 89
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
OTOGAR ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ GÜRAĞAÇ SOKAK ARZUM SİTESİ NO:5C SELÇUKLU
(KULE SİTE KARŞISI, ÖZKAYMAK PARK OTEL ARKASI)
233 31 15
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ÖZEN ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ HAL SOKAK NO:2D MERAM
(KIZILAY HASTANESİ KARŞISI)
352 27 26
7. BÖLGE (KARATAY)
CADDE ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ ASLANLI KIŞLA CADDESİ NO:247 C KARATAY
(KARATAY ÜNİVERSİTESİ CİVARI, TRAMVAY YOLU ÜZERİ)
355 53 32
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
BOSNA HERSEK ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124B SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI 48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
247 57 80
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MALAZGİRT ECZANESİ
MALAZGİRT MH. DEREBAŞI SK. NO:5B SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ HÜDA EKMEK FIRINI 200 MT AŞAĞISI MALAZGİRT CAMİİ KARŞISI)
0507 271 34 90
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
LOTUS ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DR.SIDDIK ÖZMERZİFONLU CADDESİ NO:47L SELÇUKLU
(NATURAPARK TİCARET MERKEZİ, BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BÖLGESİ)
0543 325 68 87
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SELÇUK TIP ECZANESİ
BOSNAHERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:248C SELÇUKLU
(SELÇUK TIP FAKÜLTESİ KARŞISI,FORUM KAMPÜS İŞ MERKEZİ)
0540 190 13 91
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
NURER ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
235 21 77