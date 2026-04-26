Konya BŞ Belediye Spor ülkemizi temsil edecek

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün Çeşme'den başlıyor. Bisikletin devlerinin yarışacağı turda Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz ile İstanbul Team ve Spor Toto Cycling Team'in yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da ülkemizi temsil edecek.

Haberin Özeti

  • 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün İzmir Çeşme'den başlayıp 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek sekiz günlük bir maraton olacak.
  • Cumhurbaşkanlığı himayesindeki turda, 27 ülkeden 161 sporcu bin 133,5 kilometrelik parkurda pedal çevirerek mücadele edecek.
  • Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Team, Spor Toto Cycling Team ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ülkemizi temsil edecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayarak Ankara'ya uzanacak olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün start alıyor. Dünyanın önde gelen bisikletçilerini bir araya getiren organizasyonda 27 ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. 

Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı
Bu Habere de Bak
Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takvimindeki yarış, Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olma özelliğini taşıyor. 

26 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan TUR 2026 kapsamında, 8 gün ve 8 etap boyunca toplam bin 133,5 kilometrelik parkur geçilecek. Organizasyonda 23 takımdan 27 ülkeyi temsil eden 161 bisikletçi yer alacak. Yarışmacılar 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşim yerinden geçerek mücadeleyi tamamlayacak.

TÜRK TAKIMLARI SAHNE ALIYOR

Uluslararası yarışmacıların etap zaferleri için pedal çevireceği organizasyonda, Türk takımları da yer alacak. İstanbul Team ve Spor Toto Cycling Team'in yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Spor ile tarihinde ilk kez bu seviyede bir organizasyona katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da yarışta boy gösterecek. 

Organizasyonun açılış etabı, bugün saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden başlayarak Selçuk Kalesi önünde sona erecek. Yarış, saat 12.30 ila 14.30 arasında televizyondan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, sporseverler 3 Mayıs günü Ankara'da sona erecek olan etkinlik boyunca etapların başlangıç ve bitiş noktalarında sporculara destek olmaya davet edildi.

Konya'da bisiklet turlarına yoğun ilgi
Bu Habere de Bak
Konya’da bisiklet turlarına yoğun ilgi
Bisiklet şehri Konya'da minik eller lastik yamadı
Konya'ya müjde! Öldü denilen göl dirildi
Konya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Nisan Cumartesi günü
Konya Emniyetinin acı kaybı
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden anlamlı çalıştay
