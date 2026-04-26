Konya Kırmızı Et Üreticilerinde başkan Tekin oldu

Yeni başkan Tekin, yaptığı ilk açıklamada sektörün gelişimini ve geleceğini güvence altına almak için "birlikte" hareket edeceklerini vurguladı.

Yaklaşık 9 bin üyeli birliğin seçiminde 2 bin 426 üretici oy kullanırken, Tekin 1.251 oyla diğer adayları geride bırakarak göreve geldi.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nde yapılan seçimler sonucunda, üç adayın yarıştığı genel kurulda Kemal Tekin başkanlığa seçildi.

Konya’da gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Konya İli Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanlığı görevine Kemal Tekin seçildi. Konya'nın et sektöründeki en önemli çatı kuruluşlarından biri olan ve yaklaşık 9 bin üyesi bulunan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği seçiminde 3 aday yarıştı. Sabah 10.00'da başlayan programda açılış konuşmasının ardından üreticiler, oy kullanmak üzere sandık başına geçti.

Oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla tamamlandı. Seçim kapsamında üyeler için 3 sandık kurulurken, 12 kabinde oy kullanımı gerçekleştirildi. Sandıkta Kemal Tekin, Recep Taş ve Hamza Özden'in yarıştığı seçimde 2 bin 426 üye oy kullandı. Tasnif edilen oylardan 2 bin 370'i geçerli kabul edilirken, 56 oy ise geçersiz sayıldı.

OYLARIN BİN 251’İNİ ALAN TEKİN YENİ BAŞKAN OLDU

Büyük heyecanla geçen oy kullanma işleminin ardından oy verme sürecinin tamamlanmasının sonrasında sandıklar açılarak oy sayımına geçildi. Seçim sürecine iddialı ve aktif çalışmalarıyla hazırlanan genç aday Kemal Tekin, uzun yıllar başkan yardımcılığı görevinde bulunan Recep Taş ve Hamza Özden'in yarıştığı başkanlık seçiminde 1.251 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Recep Taş 619 oyda kalırken, Hamza Özden ise 500 oy aldı.

TEKİN’İN İLK AÇIKLAMASI ‘BİRLİK’ OLDU

Seçim sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Tekin, bu önemli görevi üstlenmekten büyük onur duyduğunu belirterek, kendisine destek veren tüm üreticilere teşekkür etti. Tekin, yaptığı değerlendirmede sektörün gelişimi adına kararlı adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Birlikte sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alacak çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı. Birlikte güçlüyüz mesajıyla yeni dönemde üreticilerle birlikte hareket edeceklerini belirten Tekin, kırmızı et sektörünü daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.