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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Nisan Cuma

Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı.24 Nisan Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Nisan Cuma
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

BİZİM ECZANE    

FERHUNİYE MAHALLESİ DR. YUSUF ZİYA PAŞA SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİ KARŞISI)

350 22 85

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

HANDE ECZANE    

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4J SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)

247 77 33

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

EROL CAN ECZANE    

HOCACİHAN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:107D SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI)

247 43 77

4. BÖLGE (MERAM)    

HANIMELİ ECZANE    

ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:10C MERAM
(25 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 0552 353 75 30)

323 75 30

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

MERVE TÜRKÖZ ECZANE    

ULUBATLI HASAN MH. KAPI SK.NO:2A KARATAY
(İL JANDARMA ARKA TARAFI, METRO MARKET ARKASI)

233 20 24

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

BERAT ECZANE    

KONEVİ MAHALLESİ FERİTPAŞA CADDESİ VURAL APARTMANI 29A MERAM
(TREN İSTASYONU KARSISI)

322 92 33

7. BÖLGE (KARATAY)    

NAKİPOĞLU ECZANE    

AKABE MAH. DESTİNE HATUN SOK. NO:7C KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE GİDİŞ YÖNÜ)

353 80 37

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SARAÇ ECZANE    

HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GAZİVEREN CADDESİ NO:40A SELÇUKLU
(DİYANET YURDU CİVARI, SELÇUKLU İTFAİYE YANI)

246 60 05

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ŞİMŞİR ECZANE    

MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57A SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI FORUM CENTER AVM KÖŞESİ)

0541 510 35 94

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KOZA ECZANE    

YAZIR MH. ŞAFAK CD. NO:17E SELÇUKLU
(ŞAFAK CADDESİ,SİSTEM KOLEJİ YAKINI,EKREM ÇOŞKUN DÖNER YANI)

302 76 76

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

KARACA ECZANE  

SANCAK MH. GÜRKUYU SK. NO:2B SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)

255 56 55

12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

SİMA ECZANE    

AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:67A MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ BİM MARKET KARŞISI, ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

321 03 73

Ümmü Gülsüm Dündar

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