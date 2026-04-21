Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 21 Nisan Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 21 Nisan Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
GÜVEN ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:25D SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 352 06 64
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
MERVE ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:5A SELÇUKLU
(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 238 53 38)
0332 236 54 84
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
NEVA ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:183E MERAM
(MERAM AKADEMİ HASTANESİ ACİL KARŞISI-TIP FAK.YOLU)
0332 324 20 20
4. BÖLGE (MERAM)
VARLIK ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK 38A MERAM
(MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKIŞI ÇAPRAZI)
0332 323 67 67
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
PEKCAN ECZANESİ
SULTAN MESUD MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ PEKCAN APARTMANI NO:82A KARATAY
(İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU İLERİSİ)
0332 352 06 57
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
AKTOPRAK ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ TAŞKAPI MEDRESE CADDESİ NO:16A MERAM
(TARİHİ BUĞDAY PAZARI VE KIZILAY HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI KARŞISI)
0332 351 70 48
7. BÖLGE (KARATAY)
KARŞEHİR ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2D KARATAY
(37 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 355 70 95
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
NURCAN ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 246 28 69
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
YUNUS EMRE ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ UYGARLIK SOKAK NO:4C-D SELÇUKLU
(ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ YANI, KAPALI DUMLUPINAR PAZARI CİVARI)
0332 410 54 64
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZLER ECZANESİ
SELAHADDİN EYYÜBİ MAH. KUTBİLCİHAN CAD. NO:30D SELÇUKLU
(ŞEHİT İBRAHİM BETİN İLKOKULU YUKARISI,METE KONAKLARI 250 M.AŞAĞISI)
0332 501 19 25
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SELÇUK TIP ECZANESİ
BOSNAHERSEK MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:248C SELÇUKLU
(SELÇUK TIP FAKÜLTESİ KARŞISI,FORUM KAMPÜS İŞ MERKEZİ)
0540 190 13 91
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
NURER ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:346B MERAM
(KARAMAN YOLU BOZKIRLILAR MİSMAR MARKET YAKINI)
0332 235 21 77