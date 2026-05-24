Konya'da bitki koruma bayileri denetleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından şehir genelinde bitki koruma bayilerinde yürütülen denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kadınhanı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma (Zirai İlaç) bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim hakkında yapılan açıklamada; “Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik kontrol ekiplerimiz tarafından, bitki koruma (Zirai İlaç) bayilerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında resmi kontroller titizlikle yürütülmektedir. Yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenmiş, güvenilir gıda üretiminin korunmasına yönelik kontroller hassasiyetle değerlendirilmiştir. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.”ifadelerine yer verildi.