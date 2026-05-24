Konya'da bitki koruma bayileri denetleniyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından şehir genelinde bitki koruma bayilerinde yürütülen denetim ve kontroller aralıksız sürüyor.

Konya'da bitki koruma bayileri denetleniyor
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri tarafından şehir genelinde bitki koruma bayilerinde yürütülen denetim ve kontroller aralıksız sürüyor. Kadınhanı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  bitki koruma (Zirai İlaç) bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 

Konya'da bitki koruma bayileri denetleniyor

Denetim hakkında yapılan açıklamada; “Kadınhanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik kontrol ekiplerimiz tarafından, bitki koruma (Zirai İlaç) bayilerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında resmi kontroller titizlikle yürütülmektedir. Yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu incelenmiş, güvenilir gıda üretiminin korunmasına yönelik kontroller hassasiyetle değerlendirilmiştir. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.”ifadelerine yer verildi.

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konyasporlu Bardhi: Kırgınım, ancak güçlü döneceğim
Konyasporlu Bardhi: Kırgınım, ancak güçlü döneceğim
Konyaspor'da uzun tatil başladı
Konyaspor’da uzun tatil başladı
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’dan Kurban Bayramı mesajı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği