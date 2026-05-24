Konyaspor'un golcüsü: Daha güçlü döneceğiz

Tümosan Konyaspor'un hücum futbolcusu Jackson Muleka, önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı futbolcu, geride kalan sezonda toplam 35 maçı çıktı ve 8 gol ile 4 asitlik katkı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muleka, “Daha çok çalışacağız, daha güçlü döneceğiz ve gelecek sezon hedefimize ulaşmak için sonuna kadar savaşacağız. Her zaman yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.