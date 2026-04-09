Konya'da başladı, Karaman'da yankı buldu: Uyuşturucu gündemi büyüyor
Konya'dan Karaman'a uzanan narkotikle mücadele sürüyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kültürpark'ta "Narko Tır" ile uyuşturucunun zararları anlatılmıştı. Narko-Tır'ın yeni adresi Karaman oldu.
Karaman'da İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında madde bağımlılığıyla mücadelede anlatıldı.
Etkinlik çerçevesinde Konya'dan Karaman'a gelen Narko-Tır da vatandaşların ziyaretine açıldı. Tır içerisinde uyuşturucunun zararları anlatılırken, etkinlikte görev alan narkotik köpekleri vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oldu. Çocuklar narkotik köpekleriyle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin ardından program sona erdi.