Konya'da B-Reçete Uygulaması Eğitimleri devam ediyor
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Göçü ve Bakırtolu Mahallelerinde üreticilerin katılımıyla B-Reçete ve Bitki Koruma Ürünleri uygulamalarına yönelik eğitim verildi.
Gerçekleştirilen eğitimlerde, Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak uygulamalar ele alındı. Eğitim hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve güvenli kullanımı konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Amacımız; üreticilerimizin bilinç düzeyini artırmak, çevre ve insan sağlığını koruyarak sürdürülebilir ve güvenli tarımsal üretimi desteklemek. Eğitimlerimiz devam edecek!”