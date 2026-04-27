Konya'da alevler yükseldi: 6 kişilik aile evsiz kaldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 6 kişilik aile facianın eşiğinden döndü
Haberin Özeti
- • Konya'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından, 6 kişilik aile itfaiye ekiplerinin yardımıyla sağ salim kurtarıldı.
- • Kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 26 Nisan Pazar günü saat 02.30 sıralarında Konya'nın Karapınar ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Çetmi Kentsel Dönüşüm Konutları’nda Erdinç Altıntaş’a ait 1’inci katta bulunan evde meydana geldi.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yangından 6 kişilik aile sağ salim kurtuldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.