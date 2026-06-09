Konya'da ağaçlara kitap asıldı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğretmenlik yapan Yazar Lütfi Şahin, Cihanbeyli'de yeni bir etkinliğe imza attı.

Konya'da ağaçlara kitap asıldı!
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Cihanbeyli’de öğretmenlik yapan aynı zamanda yazar olan öğretmen Lütfi Şahin, ilçede kafe ve çay bahçelerinin olduğu alanlardaki ağaçlara kendi yazdığı kitapları asarak okuma kültürüne katkı için ilginç bir yöntem gerçekleştirmiş oldu. 

Konya'da ağaçlara kitap asıldı!

Konya'nın kahraman itfaiyecisine son veda
Bu Habere de Bak
Konya'nın kahraman itfaiyecisine son veda

Öğretmen Lütfi Şahin Cihanbeyli’de ağaçlara kendi eserlerinden asarak kitap okumayı seven vatandaşlara kitap hediye ettiğini söyleyerek şunları söyledi: “1 ay boyunca her hafta ağaçlara 50 adet kitap asıp toplamda 200 adet kitabı okuyucuyla buluşturmayı hedefliyorum.”
Şahin bu etkinliğe yaz mevsimi boyunca Konya’nın diğer ilçelerinde de devam edeceğini sözlerine eklerken vatandaşların bu etkinliği çok sevdiğini de dile getirdi.

OKULLARA KİTAP AYIRACI HEDİYE ETMİŞTİ

Öğretmen Lütfi Şahin, bu etkinliğinin yanı sıra daha önce de okurlarına kitap ayıracağı hediye etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Konya merkez, Cihanbeyli’nin bazı okulları ve Beyşehir’in bazı okullarındaki öğrencilere kitap ayıracı hediye edeceğim. Aynı zamanda her KYK Yurdu’na 200 adet kitap ayıracı göndereceğim. Gençlerimizi okumaya teşvik etmek benim tek hedefim olacak.” 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Meram'da 'Sıfır Atık Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
Meram’da 'Sıfır Atık Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Konyaspor'da karar haftası
Konyaspor’da karar haftası
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı