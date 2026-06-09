Konya'da ağaçlara kitap asıldı!

Konya Cihanbeyli’de öğretmenlik yapan aynı zamanda yazar olan öğretmen Lütfi Şahin, ilçede kafe ve çay bahçelerinin olduğu alanlardaki ağaçlara kendi yazdığı kitapları asarak okuma kültürüne katkı için ilginç bir yöntem gerçekleştirmiş oldu.

Öğretmen Lütfi Şahin Cihanbeyli’de ağaçlara kendi eserlerinden asarak kitap okumayı seven vatandaşlara kitap hediye ettiğini söyleyerek şunları söyledi: “1 ay boyunca her hafta ağaçlara 50 adet kitap asıp toplamda 200 adet kitabı okuyucuyla buluşturmayı hedefliyorum.”

Şahin bu etkinliğe yaz mevsimi boyunca Konya’nın diğer ilçelerinde de devam edeceğini sözlerine eklerken vatandaşların bu etkinliği çok sevdiğini de dile getirdi.

OKULLARA KİTAP AYIRACI HEDİYE ETMİŞTİ

Öğretmen Lütfi Şahin, bu etkinliğinin yanı sıra daha önce de okurlarına kitap ayıracağı hediye etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Konya merkez, Cihanbeyli’nin bazı okulları ve Beyşehir’in bazı okullarındaki öğrencilere kitap ayıracı hediye edeceğim. Aynı zamanda her KYK Yurdu’na 200 adet kitap ayıracı göndereceğim. Gençlerimizi okumaya teşvik etmek benim tek hedefim olacak.”