Konya'nın kahraman itfaiyecisine son veda

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan fabrika yangınına müdahale sırasında şehit olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Tekeli memleketi Sarayönü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın kahraman itfaiyecisine son veda
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yangın, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Mehmet Tekeli kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. 

Konya'nın kahraman itfaiyecisine son veda

Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Bu Habere de Bak
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şehit Mehmet Tekeli'nin cenazesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından baba ocağı olan Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi'ne uğurlandı. Gözlü Mahallesine getirilen şehit Mehmet Tekeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu baba ocağında ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Yoğun katılımla kılınan cenaze namazı sonrası şehit Tekeli'nin cenazesi dualarla defnedildi.

İHA

Bakmadan Geçme

Meram'da 'Sıfır Atık Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
Meram’da 'Sıfır Atık Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Konyaspor'da karar haftası
Konyaspor’da karar haftası
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı