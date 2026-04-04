Konya'da acı olay: Sobadan sızan gaz can aldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Hacıseyitali Mahallesi'ndeki 2 katlı evin birinci katında yalnız yaşayan Mustafa Beşil'in (76) hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Beşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Beşil'in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.