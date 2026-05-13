Konya Büyükşehir, tamam ya da devam maçında

Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı final serisinde eşleştiği Gaziantep Basketbol ile bugün ikinci maçına çıkacak

Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Erkekler 1. Ligi play-off yarı finalinde Gaziantep Basketbol ile bugün ikinci maçına çıkacak.
  • Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
  • İlk maçı kaybeden Konya BŞB, bu maçı kazanarak seriyi 1-1 yapmayı hedefliyor; aksi takdirde play-off'a veda edecek.

Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde play-off heyecanı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı final serisinde eşleştiği Gaziantep Basketbol ile bugün ikinci maçına çıkacak. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma HT Spor’dan canlı yayımlanacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta 16 sayı farkı koruyamayarak mağlup olan Konya Büyükşehir Belediyespor, bugünkü maçı kazanarak seriyi 1-1’e getirmek ve final umudunu Gaziantep’te oynanacak üçüncü maça taşımak istiyor. Sarı-siyahlılar yenilmesi halinde play-off’a veda edecek ve sezonu noktalayacak.

