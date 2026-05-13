Konya Büyükşehir, tamam ya da devam maçında
Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı final serisinde eşleştiği Gaziantep Basketbol ile bugün ikinci maçına çıkacak
Basketbol Erkekler 1. Ligi’nde play-off heyecanı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı final serisinde eşleştiği Gaziantep Basketbol ile bugün ikinci maçına çıkacak. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma HT Spor’dan canlı yayımlanacak. Deplasmanda oynadığı ilk maçta 16 sayı farkı koruyamayarak mağlup olan Konya Büyükşehir Belediyespor, bugünkü maçı kazanarak seriyi 1-1’e getirmek ve final umudunu Gaziantep’te oynanacak üçüncü maça taşımak istiyor. Sarı-siyahlılar yenilmesi halinde play-off’a veda edecek ve sezonu noktalayacak.