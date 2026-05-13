Konyaspor topbaşı yapacak
Yeşil-beyazlılarda 3 günlük izin sona erdi. Anadolu Kartalı bugün saat 17.30'da toplanacak ve Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak
Haberin Özeti
- • Konyaspor, 3 günlük iznin ardından 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30’da Kayacık Tesisleri’nde **Kayserispor maçı** hazırlıklarına başladı.
- • Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe yenilgisi sonrası verilen aranın ardından sezonun son maçına odaklanarak moral bulmayı hedefliyor.
- • Anadolu Kartalı, ligdeki son maçında Kayserispor ile 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de karşı karşıya gelecek.
Tümosan Konyaspor’da futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Süper Lig ile Türkiye Kupası’nda yorucu ve yıpratıcı maçlar oynayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşması sonrasında dinlenme fırsatı buldu. Konyaspor teknik heyeti, Fenerbahçe yenilgisinin ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Anadolu Kartalı, 13 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 17.30’da Kayacık Tesislerinde toplanacak ve sezonun son maçı olan Kayserispor hazırlıklarına başlayacak.
Konyaspor’da yorucu geçen maç trafiği nedeniyle artan sakatlıkları da göz önüne alınarak takıma 3 gün izin verilirken, yeşil-beyazlılar sezonun son maçını kazanarak Türkiye Kupası finali öncesinde moral ve özgüven tazelemek istiyor. Kayserispor-Konyaspor müsabakası 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak.