  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'da oylama zamanı! Taraftar formasını seçecek

Konyaspor'da oylama zamanı! Taraftar formasını seçecek

Konyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon formalarından birisini taraftarın seçmesi adına oylama başlattı

Konyaspor'da oylama zamanı! Taraftar formasını seçecek
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konyaspor Kulübü, yeni sezon formalarından birini taraftarın seçmesi için sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden oylama başlattı.
  • Taraftarlar, 2026-27 sezonu alternatif formasını belirlemek amacıyla, Hummel markalı tasarımlar arasından oy kullanmaya davet edildi.
  • Oylama, Konyaspor'un resmi internet sitesi üzerinden 15 Mayıs Cuma günü saat 19.22'ye kadar devam edecek.

Konyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon formalarından birisini taraftarın seçmesi adına oylama başlattı. Yeşil-beyazlılar yeni sezonda da Hummel ile yola devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük Konyaspor Taraftarı, yeni sezon formasını seçiyor” ifadelerine yer verilirken, taraftarlardan beğendikleri forma tasarımına oy vermeleri istendi.

Konyaspor'da oylama zamanı! Taraftar formasını seçecek

Selçuklu Belediyespor final biletini aldı
Bu Habere de Bak
Selçuklu Belediyespor final biletini aldı

Yeşil-beyazlı ekip, resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ankette taraftarların tercihine sunulan alternatif formalar arasından en fazla oyu alan tasarımın yeni sezonda kullanılacağını duyurdu. Kulüp açıklamasında ayrıca, “Anketimize katıl, beğendiğin formaya oy ver. 2026-27 sezonu alternatif formamızı belirle” çağrısı yapıldı. Taraftarlar, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.22'ye kadar Konyaspor’un resmi internet sitesi üzerinden oylamaya katılabiliyor. Oylama linki şöyle: https://x.com/konyaspor/status/2054235653034926460?s=20
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'da altyapı kazısında göçük oldu
Konya’da altyapı kazısında göçük oldu
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Mayıs Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 13 Mayıs Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü
Konya TEKNOSEL'in en sempatik imzası
Konya TEKNOSEL’in en sempatik imzası
Konya'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu!
Konya'da evde çıkan yangın paniğe neden oldu!