Selçuklu Belediyespor final biletini aldı

Açık Alan Hokey Süper Lig’de Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı, Metpack Alanya Yıldızları’nı 6-3 mağlup ederek, final biletini aldı. Açık Alan Hokey Süper Lig’de başarıyla mücadele eden Selçuklu Belediyespor, yarı final karşılaşmasında Metpack Alanya Yıldızları’nı 6-3 mağlup etti. Selçuklu Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Açık Alan Hokey Süper Lig’de şehrimizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Hokey Takımımız, yarı final karşılaşmasında Metpack Alanya Yıldızları’nı 6-3 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, final karşılaşmasında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.