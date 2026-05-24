Konya Büyükşehir'de voleybol şöleni

Sporu tabana yaymak, gençlerin ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası büyük heyecana sahne oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporu tabana yaymak, gençlerin ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası, büyük heyecana sahne oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, 25 ilçede turnuvaya katılan 2 bin 460 sporcuya başarılar diledi. Turnuvada kendi ilçelerinde şampiyon olan takımlar, Konya finallerinde ilçelerini temsil etme hakkı kazanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. İlçeler Arası Voleybol Turnuvası düzenleniyor. Yoğun ilgi gören turnuvada bu yıl 25 ilçede 205 takım ve toplam 2 bin 460 sporcu mücadele ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, centilmence karşılaşmaların yaşandığı organizasyonun hem sportif rekabeti hem de kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi. Başkan Altay, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Turnuvada farklı ilçelerden takımlar kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da tribünlerden voleybol heyecanına ortak oluyor.

4 Mayıs 2026’da başlayan ilçe etaplarında şimdiye kadar 270’in üzerinde müsabaka oynanırken etapları başarıyla tamamlayarak kendi ilçelerinde şampiyon olan takımlar, 8 Haziran’da başlayacak Konya finallerinde ilçelerini temsil etme hakkı kazanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi 4. İlçeler Arası Voleybol Turnuvası’nda derece elde eden takımlar ve sporcular ödüllendirilecek. 

