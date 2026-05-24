AK Partili Vekilden Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerine müjde

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir ve Tuzlukçu içlerinde Akşehir Gölü’ne kıyısı bulunan köy ve mahallelerle ilgili önemli bir kanun teklifini Meclis’e sunduklarını duyurdu.

Erdem açıklamasında, “Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerimizin Akşehir Gölü’ne kıyısı bulunan köy ve mahallelerinde, 1992 yılında başlayıp 1997 yılında kesinleşen kıyı kenar çizgisi nedeniyle; 2000’li yıllardan itibaren vatandaşlarımızın özel mülkiyetlerinde bedeli ödenmeden gerçekleştirilen kamulaştırmasız el atmalar sonucu ciddi mağduriyetler oluşmuştur.”dedi.

Mülkiyet Sorunları Çözüme Kavuşacak

Milletvekili Erdem yeni Kanun Teklifi ile kıyı sorunlarının çözüme kavuşacağını ifade ederek, “Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına uzun yıllardır sürdürdüğümüz yoğun çalışmalar neticesinde önemli ölçüde mesafe kat etmiş, sorunların bir kısmını çözmeyi başarmıştık. Kalan sorunların çözümü amacıyla yaptığımız başvurular sonucunda DSİ tarafından yeniden çalışma gerçekleştirilmiş, 956.3 su kotu belirlenmiş ve 2023 yılı Nisan ayında bu kota göre yeni kıyı kenar çizgisi kesinleşmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda hazırladığımız kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduk. Teklifimiz, kabul edilen kanun düzenlemesinde “20. Madde” olarak yer almıştır.

TBMM’de yasalaşarak 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeni kıyı kenar çizgisi esas alınacak ve çizgi dışında kalan taşınmazların mülkiyet sorunları çözüme kavuşacaktır.

Bu önemli düzenlemede destek ve talimatlarıyla bizlere güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Grubumuza, her zaman desteğini gördüğümüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, hemşehrilerimiz Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Veli Tuncez’e, DSİ Daire Başkanı Sayın Nazmi Kağnıcı’ya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze, değerli bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”ifadelerini kullandı.