Konya Büyükşehir'de çifte bayram

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Havva Sena Tokmak, Portekiz’de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda şampiyon oldu. Portekiz’in Faro şehrinin Algarve bölgesinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası’na 33 ülkeden 597 judoka katıldı. Organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Havva Sena Tokmak, milli takım adına 40 kiloda şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Turnuvaya seri başı ve favori sporculardan biri olarak başlayan Havva Sena, ilk karşılaşmasında İspanyol rakibini ipponla (tam puanla) mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final müsabakasında Fransız rakibini de yenmeyi başaran başarılı sporcu, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında turnuvanın diğer favori isimlerinden Brezilyalı rakibiyle karşılaşan Havva Sena Tokmak, üstün performansıyla mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Başkan Altay başarılı sporcuyu tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Havva Sena’nın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, “Sporcumuz, kazandığı şampiyonlukla hem şehrimize hem de ülkemize Kurban Bayramı öncesi büyük gurur yaşattı. Havva Sena’nın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin sporla gelişimini desteklemeye, onların ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yılki 4. kupa başarısı

Elde ettiği bu sonuçla Havva Sena Tokmak, bu yıl katıldığı 4. Avrupa Kupası organizasyonundan da madalya ile dönerek uluslararası arenadaki istikrarlı başarısını sürdürdü. Konya Büyükşehirli başarılı sporcu, Portekiz’de elde ettiği bu şampiyonlukla ay-yıldızlı formayla son 3 ay içerisinde peşpeşe gelen 3 bronz madalyanın ardından altın madalyanın sahibi oldu. Havva Sena, Çekya Teplice’de, Antalya’da ve Berlin’de yapılan Ümitler Avrupa Judo Kupaları’nda üçüncü olarak üç bronz madalya elde etmişti.