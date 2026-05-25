900'den fazla şüpheli Ebola vakası alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına ilişkin paylaşımda şu paylaşımda bulundu:

KDC'deki Ebola müdahalesinde gözetim çalışmalarının artırıldığını belirten Ghebreyesus, “Şu ana kadar 101'i doğrulanmış vaka olmak üzere 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildi”

Ghebreyesus, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde yaklaşık 5 milyon kişinin devam eden çatışmaların ortasında yaşadığını vurgulayarak, her 4 kişiden 1'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve her 5 kişiden 1'inin ülke içinde yerinden edildiğini aktardı.

Ghebreyesus, “Bu durum, Ebola temas takibini artırma ve erken tespit etme çabalarını ciddi şekilde engelliyor” ifadelerini kullandı.

Ebola Nedir?

Ebola, filovirüs ailesinden bir RNA virüsünün yol açtığı, %50 ile %90 arasında ölüm oranına sahip, ani yüksek ateş ve ciddi iç/dış kanamalarla seyreden, hayatı tehdit edici bulaşıcı bir viral hastalıktır. İlk kez 1976 yılında Kongo'da tespit edilen bu hastalık, zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen) bir enfeksiyondur.

Ebola Nasıl Bulaşır?

Virüsün insanlara geçişi ve toplum içinde yayılması belirli yollarla gerçekleşir.

Doğal kaynağının meyve yarasaları olduğu düşünülen virüs; enfekte olmuş maymun, şempanze, goril ve kirpi gibi hayvanların eti, kanı ya da vücut sıvılarına doğrudan temasla bulaşır.

Hastalığı taşıyan kişilerin kanı, tükürüğü, teri, idrarı ve kusmuğu gibi her türlü vücut sıvısıyla doğrudan temas yoluyla yayılır.

Hayatını kaybeden hastaların cenazelerine korumasız şekilde dokunulması en yaygın bulaşma sebeplerindendir.