Konya BŞ. evinde Pizzabulls'u ağırlıyor! Hedef: Kötü seriyi bitirmek

Mücadele saat 17.00’de başlayacak

BASKETBOL Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden ve son haftalarda aldığı yenilgilerle düşüş yaşayan Konya Büyükşehir Belediyespor bugün 32. hafta mücadelesinde Pizzabulls Cedi Osman Basketbol’u konuk edecek. Selçuklu Belediye Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Samet Biner ve Buğra Çağatay Savaş hakem üçlüsü yönetecek. HT Spor’dan canlı yayımlanacak maçın biletleri ise ücretsiz. Mavi-beyazlı yöneticiler, basketbolseverleri salona davet ederek destek istediler.

Son 3 maçını kazanamadı

Geçtiğimiz hafta sonu Ankaragücü’ne mağlup olarak, dış sahada üst üste altıncı kez mağlup olan Konya Büyükşehir Belediyespor, kazanamama serisini bitirmek istiyor. Son 3 maçını kaybederek camiayı üzen sarı-siyahlılar, bugünkü maçtan zaferle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Bu maç öncesinde ekibimiz 21 galibiyet ve 10 yenilgiyle dördüncü sırada yer alıyor. İstanbul ekibi ise 13 galibiyet ve 18 yenilgiyle 13. sırada bulunurken, play-off yarışı veriyor. Konya Büyükşehir Belediyespor bu maçın ardından 33. haftayı maç yapmadan geçirecek. Sarı-siyahlılar, Yalovaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle hafta sonunu hükmen galibiyetle kapatmış olacak.