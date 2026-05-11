Konya 2. Küme'de 4 takım namağlup

Amatör 2. Küme Futbol Ligi'ne dün oynanan 5. hafta maçlarıyla devam edildi

Hüseyin Turgut
Konya Amatör 2. Küme Futbol Ligi’nde heyecan dün oynanan 5. hafta maçlarıyla devam etti. 4 grupta gerçekleştirilen ligde 4 takım yoluna namağlup devam ediyor. A Grubu’nda Konya 1907 Spor, B Grubu’nda Beyşehir Gölüspor ve D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor ile Ereğli Yeşilyurtspor 5. hafta sonunda hiç yenilmedi. A Grubu’nda Konya 1907 Spor en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. B Grubu’nda ise Beyşehir Gölüspor 10 puanla zirvede, Hadimspor 9 puanla ikinci sırada. C Grubu’nda 9 puanlı Turançspor lider.

6’şar puanlı Taflan Sevenspor, Yeniceobaspor ve Anadolu Kaplangücü zirveyi izliyor. D Grubu’nda da İ. Çumra Belediyespor 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ereğli Yeşilyurtspor 11 puanla ikinci ve Konya Maliyespor 10 puanla üçüncü sırada. Ayrıca ligde 5. hafta sonunda Altuntaşspor, Konya Gençlerbirliği, Genç Kartalspor ve Albaşspor henüz galibiyet sevinci yaşayamadılar. 

