Konya Süper Küme'de maçlar olaylı geçti

Konya Süper Amatör Küme play-off karşılaşmaları oynandı. Selçuklu Belediyesi Sentetik Sahadaki günün ilk maçında Beyşehir Üzümlüspor, Seydişehir 1915’i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra ise ortalık savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları ve teknik heyetleri tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Güvenlik ekipleri olayları yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Maç bitiminden 15 dakika boyunca süren kavga güçlükle yatıştı. Günün ikinci karşılaşmasında ise Ömeranlı ve Sarayönü Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Ömeranlı, play-off finaline çıkaran Üzümlüspor’un rakibi oldu.

85. dakikada Sarayönü Belediyespor’un Remzi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gol iptalinden sonra bu karşılaşmada da olaylar çıktı. 90+4’te Ömeranlı’nın ikinci golünün ardından saha karıştı ve futbolcular birbirine girdi. Teknik heyet ve yöneticilerinde saha içine girmesiyle olaylar büyüdü. İki takım taraftarları da çıkan olayların ardından birbirlerine yabancı madde attı ve olaylar saha dışına çıktı. Selçuklu Belediyesi Sentetik Sahada üst üste iki maçın verilmesi olayları büyüten etmenlerden oldu. Finale çıkan Üzümlüspor ve Ömeranlıspor gelecek hafta sonu Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek için karşılaşacak.

Sarayönü Belediyespor’dan tepki

Sarayönü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Ömeranlıspor maçında hakem kararları maçın önüne geçmiş, emek veren bir camianın kaderiyle oynanmıştır. Ofsaytla uzaktan yakından ilgisi olmayan golümüzün iptal edilmesi, bu yönetim anlayışının ne kadar çürüdüğünün açık göstergesidir. Sahada terimizin, tribünde yılların emeğinin karşılığını alın teriyle değil düdükle belirleyenler bugün bir camianın hakkını yedi. Adalet dağıtması gerekenler, maçın önüne geçip emeğimizi gölgeledi. Bir sezonun mücadelesini birkaç yanlış kararla yok sayanlar şunu unutmasın; Hakkımızı yiyenler vicdanlarında bunun hesabını ömür boyu taşıyacak. Hakkımız zehir zıkkım olsun. Sahada mücadele eden futbolcuların emeğini, tribünde kilometrelerce yol gelen taraftarın inancını kimsenin masa başında yok etmeye hakkı yoktur. Biz susmayacağız. Bir ilçenin alın terini hiçe sayanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Adalet istiyoruz, ayrıcalık değil" ifadelerine yer verildi.