Konferans Ligi'nde yarı final zamanı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyonda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı TSİ 22.00'de ülkesindeki savaş ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde konuk edecek.

Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Turan, Crystal Palace'ı elemeleri durumunda ise Fatih Terim'in ardından kulüp turnuvalarında takımını finale çıkartan ikinci Türk teknik direktör olacak. İspanya ekibi Rayo Vallecano da Fransa temsilcisi Strasbourg ile TSİ 22.00'de karşılaşacak. Müsabakaların rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Bu Habere de Bak
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

