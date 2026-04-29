1. Lig'e son 2 bilet! Play-off başlıyor
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları yarın yapılacak
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle: 16.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 (Merkez Spor Kompleksi), 16.00 Adana 01 FK-Elazığspor (Ali Hoşfikirer), 17.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk), 20.00 Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan). Rövanş karşılaşmaları, 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve tur atlayan takımlar, finale yükselecek. Gruplarda final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig'de play-off aşaması sonunda iki grupta birer takım daha Trendyol 1. Lig'e yükselecek.